Ciclo da Lua e alterações climáticas vão provocar inundações sem precedentes

O ciclo da Lua e as alterações climáticas vão provocar inundações sem precedentes a partir de 2030, revela o primeiro estudo da NASA sobre a matéria.

Em meados da próxima década, a Lua estará na fase do ciclo em que as marés são maiores. Desta forma, pode desencadear com mais frequência e intensidade fenómenos atípicos como as cheias.

Apesar do fenómeno acontecer sensivelmente a cada 18 anos, os cientistas dizem-se preocupados com as consequências que o ciclo lunar possa ter em conjunto com a subida do nível da água do mar provocada pelas alterações climáticas.

O estudo, divulgado este mês na publicação científica Nature Climate Change, foi conduzido por membros da equipa da NASA dedicados a estudar e registar as alterações do nível da água do mar. Ainda que se tenham focado na zona costeira dos EUA, explicam que as descobertas se aplicam a todas as zonas costeiras do planeta Terra.