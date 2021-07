Cheias na Alemanha. Merkel diz que situação é "surreal"

Na Alemanha, pelo menos uma pessoa morreu em novas cheias, desta vez no leste do país. Este domingo, Angela Merkel visitou uma das aldeias mais afetadas pelas inundações que fustigam não só a região ocidental da Alemanha, mas também os países vizinhos.

A chefe do Governo levou palavras de conforto para uma situação que está longe do fim. Para além do conforto verbal, há também promessas de apoio financeiro para a reconstrução, mas também o alerta para as mudanças exigidas por uma crise climática global.