Eleições em São Tomé e Príncipe. Três mesas de voto fechadas devido a boicotes

Populares boicotaram este domingo três mesas de voto para as eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, mas a votação está a decorrer de forma "globalmente tranquila", disse à Lusa o porta-voz da Comissão Eleitoral Nacional (CEN).

Segundo Victor Monteiro, registam-se dois boicotes no distrito de Mé-Zochi e um em Cantagalo, e as autoridades "estão a negociar" com a população para desbloquear a situação.

"São as reclamações de sempre, falta de estrada, falta de água, falta de energia", comentou o porta-voz da CEN, cerca de uma hora e meia após a hora marcada para a abertura das mesas.

As mesas de voto abriram este domingo às 07:00 locais (08:00 em Lisboa) e a votação decorre até às 17:00 (18:00 em Lisboa).

Mais de 123 mil eleitores são chamados às urnas em São Tomé e Príncipe para escolher o próximo presidente da República, numas eleições a que concorreram um recorde de 19 candidatos.

No total, estarão disponíveis 304 mesas, das quais 262 na ilha de São Tomé e na Região Autónoma do Príncipe, que abrem às 07:00 locais (08:00 em Lisboa) e encerram às 17:00 (18:00 em Lisboa).

Na diáspora, onde estão registados um total de 14.692 eleitores, haverá 42 mesas. Portugal contará com o maior número de mesas (15), sendo o país com a maior comunidade recenseada (7.378 eleitores).

O Presidente cessante, Evaristo Carvalho, não se candidatou a um segundo mandato, justificando que pretende dar lugar aos mais jovens.