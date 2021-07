Os incêndios continuam a devastar parte da costa oeste nos Estados Unidos da América.

Milhares de pessoas foram retiradas de casa, e o fumo e as cinzas já chegaram à costa oeste do país. Há semanas sem dar tréguas, os incêndios já são visíveis do espaço.

Mais de 80 fogos continuam a lavrar em 12 estados.

Apesar de todos os esforços no norte da Califórnia, as chamas atravessaram a fronteira e alastraram ao Nevada, o que obrigou a novas ordens de evacuação.