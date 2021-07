Sobe para 33 número de mortes por inundações na China

As inundações no centro da China fizeram pelo menos 33 mortos e oito desaparecidos, segundo os dados mais recentes difundidos pela televisão estatal CCTV.

As chuvas mais intensas dos últimos 60 anos na cidade de Zhengzhou deixaram parte do sistema de metro submerso e transformaram estradas em canais, com rápido fluxo de água.

O último balanço para toda a província de Henan, da qual Zhengzhou é a capital, é de 33 mortos e oito desaparecidos, desde 16 de julho, de acordo com a CCTV, que cita os serviços de emergência locais. O relatório anterior, publicado na quarta-feira, indicava 25 mortos e sete desaparecidos.

Cerca de 376.000 pessoas foram retiradas, enquanto mais de 200.000 hectares de plantações ficaram arruinadas, resultando num dano estimado em 1,22 mil milhões de yuan (160 milhões de euros), avançou a CCTV.