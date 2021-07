Incêndios na Rússia. Mais de 1,5 milhões de hectares arderam 

Os incêndios florestais na Rússia obrigaram à intervenção dos militares, com 18 aviões da Força Aérea no combate às chamas.

Com temperaturas recorde de 39 graus há vários dias, a Sibéria, uma das regiões mais frias do mundo no inverno, já viu arder mais de 1,5 milhão de hectares.

Na região de Sakha-Yakutia, os bombeiros combatem centenas de fogos. O fumo envolveu cidades inteiras e obrigou a suspender os voos no aeroporto local. Em Carélia, no Norte, os fogos descontrolados obrigaram as autoridades a decretar o estado de emergência.

Este é o verão mais seco dos últimos 150 anos em Sakha-Yakutia e junho foi o mês mais quente de sempre.