Tufão deverá atingir a costa leste da China este domingo

Depois das cheias desta semana no centro da China, um tufão deve atingir a costa leste do país este domingo.

A chuva que caiu já deixou várias ruas inundadas. Como precaução, portos e ferrovias foram encerrados. Escolas e mercados também estão de portas fechadas.

As autoridades pedem aos moradores que fiquem em casa.

As cheias mataram pelo menos 56 pessoas em Henan, no centro da China.

O tufão Infa já passou por Taiwan. O vento forte derrubou árvores e destruiu casas e as ondas galgaram as margens. No momento da passagem do tufão, as ruas ficaram praticamente desertas.

Tufão leva ao reagendamento do remo e ameaça outras provas

Tóquio deverá ser atingido no início da próxima semana pelo tufão Nepartak, situação que poderá perturbar a realização de algumas das provas do Jogos Olímpicos e que levou já ao reagendamento do remo por precaução, revelou hoje a organização.

De acordo com a Agência Meteorológica Japonesa, o tufão Nepartak, que tem rajadas previstas até 90 km/h e está classificado no nível oito, está ainda a cerca de 1.800 quilómetros da cidade-sede dos Jogos Olímpicos, mas deverá chegar à capital nipónica na terça-feira.

Esta situação já levou a 'mexidas' no calendário de algumas provas de remo, que decorrem até 30 de julho, com a organização a reagendar as provas de segunda-feira, mas a passagem do tufão pode ter implicações em mais modalidades.