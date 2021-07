Milhares de brasileiros saíram às ruas em protesto contra Jair Bolsonaro.

Os manifestantes pedem a destituição do presidente, que consideram diretamente responsável pela má gestão da pandemia e exigem uma maior rapidez na campanha de vacinação contra a covid-19.

Os organizadores contabilizam mais de 500 manifestações dentro e fora do Brasil, mas foram as marchas no Rio de Janeiro e em São Paulo que reuniram mais vozes em favor da destituição.