Chuvas de monção na Índia já provocaram cerca de 160 mortos e pelo menos 230 mil deslocados

Na Índia, são as chuvas de monção. Na China, é um tufão. Os dois países mais populosos do mundo sofrem o agravamento das alterações climáticas, segundo os especialistas.

Na Índia, as monções duram há quatro dias. Pelo menos 230 mil pessoas tiveram de ser retiradas de casa e cerca de 160 morreram.

As monções deste ano na Ásia, garantem os especialistas, são agravadas já pelas alterações climáticas e pela urbanização desordenada das últimas décadas.

Na China, e com rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora, o tufão In-Fa atingiu esta segunda-feira a cidade de Xangai.

Na capital económica do país, mais de 500 mil pessoas foram retiradas do bairro de Bund para zonas altas e interiores, áreas consideradas mais seguras. Por precaução, foram ainda encerradas estações de caminhos de ferro e de metro e cancelados os voos em Xangai e nos aeroportos das regiões vizinhas.

No espaço de uma semana, esta foi a segunda vez que o tufão In-Fa atingiu o território chinês. Nas regiões já atingidas pelo ciclone tropical, e também pelas cheias rápidas dos últimos dias na província de Henan, as autoridades mobilizaram milhares de soldados e comités de proteção civil para socorrer as populações. Há quase um milhão de deslocados e prejuízos calculados de dois mil milhões de euros.