Novo relatório denuncia que Igreja Católica está implicada em 100 casos de pedofilia na Polónia

Uma comissão estatal que analisou as denúncias de crimes de pedofilia registadas na Polónia entre 2017 e 2020 denunciou esta terça-feira que quase um terço dos casos estudados, num total superior a 300 processos, envolvem membros da Igreja Católica.

"A comissão estatal (responsável por matérias relacionadas com crimes de pedofilia) está a tratar de 100 casos nos quais membros do clero são denunciados como autores de agressões sexuais a crianças com menos de 15 anos", declarou a entidade, na apresentação pública do seu relatório de atividade que integra a análise de um total de 345 casos.