Norte de Itália entre inundações e tempestades de granizo

Os bombeiros foram chamados a mais de 60 situações em torno do Lago, rodeado por montanhas, para responderem a pessoas isoladas, residentes bloqueados por deslizes de terras ou condomínios ameaçados de inundação.

"Estamos a assistir em Itália às consequências das alterações climáticas, com uma tendência para a tropicalização e a multiplicação de eventos extremos", adiantou aquela organização, segundo a agência Lusa, designada Coldiretti, que citou tempestades mais frequentes, repentinas e violentas, chuvadas mais intensas e curtas e passagens súbitas de céu solarengo para mau tempo.

Esta situação vivida em torno do Lago Como ocorre um dia depois de pedras de granizo do tamanho de bolas de ténis terem estragado mais de 100 viaturas e interrompido o tráfego em uma autoestrada, próxima de Bolonna, no note de Itália.