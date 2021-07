Incêndio de grandes dimensões atinge depósito da Cinemateca Brasileira

Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito da Cinemateca Brasileira, na zona oeste da cidade de São Paulo, na noite desta quinta-feira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o incêndio começou por volta das 18:00 (22:00 em Lisboa) e atinge um prédio no bairro da Vila Leopoldina que funciona como depósito da instituição cultural. Através do Twitter, os bombeiros avançam que não há vítimas.

Este depósito é usado para armazenar rolos de filmes de 35 mm e 16 mm, um material muito inflamável.

Carla Carniel

Em 2016, o depósito da Cinemateca Brasileira foi também atingido por um incêndio que, na altura destruiu 500 obras cinematográficas. No ano passado um temporal alagou o mesmo depósito e parte do acervo foi comprometido.