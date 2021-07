O incêndio que está a atingir a Turquia já provocou a morte a pelo menos três pessoas e 140 feridos.

Deflagrou na quarta-feira, numa zona turística, e foi avançando embalado pela força do vento. De acordo com o Governo, o fogo ainda vai demorar estar dominado.

Pelo menos 18 vilas tiveram de ser evacuadas e dezenas de casas e propriedades foram consumidas pelas chamas.

As causas ainda estão a ser investigadas, mas de acordo com as autoridades a hipótese de fogo posto parece ser a mais viável.