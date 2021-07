Monção na Índia provoca 11 morto, autoridades alertam que número deverá subir

Onze pessoas morreram a leste da Índia, onde as chuvas torrenciais provocaram deslizamento de terras e de casas, avisaram este sábado as autoridades que preveem um maior número de vítimas desta monção no país em que já ultrapassou as 230.

As chuvas torrenciais que "varreram" o país atingiram o estado de Bengala Ocidental (leste), causando uma destruição generalizada.

Quatro pessoas foram eletrocutadas depois da chuva se infiltrar nas habitações da cidade de Howrah e no distrito Nord 24 Parganas, disse à AFP o ministro da Gestão de Catástrofes de Bengala Ocidental.

Javed Khan acrescentou que sete pessoas morreram quando a sua casa afundou e há ainda outras que estão desaparecidas.

Na vizinha Jharkhand, dezenas de carros ficaram submersos após cinco dias de chuva intensa.

Os especialistas acreditam que a intensidade e frequência das chuvas das monções, anuais na Índia de junho a setembro, são reforçadas pelas alterações climáticas.

O Estado de Maharashtra (oeste) foi atingido durante o mês de julho por as chuvas violentas e deslizamentos de terra que despejaram torrentes de lama nas aldeias, matando, pelo menos, 200 pessoas.

Os Estados de Himachal e de Uttarakhand (norte) também foram violentamente afetados.

Esta semana, sete pessoas morreram num deslizamento de terra em Himachal Pradesh esta semana e, outras sete morreram numa tempestade violenta que "varreu" a cidade de Honzar, na Caxemira indiana.

Os turistas estão presos nesses dois Estados, onde os deslizamentos de terras tornam as estradas principais intransitáveis.