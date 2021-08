Incêndios na Califórnia já consumiram várias casas e milhares de pessoas foram obrigadas a fugir

No estado da Califórnia, nos Estados Unidos, os incêndios já consumiram várias casas e milhares de pessoas foram obrigadas a fugir.

É descrito como um cenário de terror, que já dura há 3 semanas e nem com o passar dos dias dá sinais de perder a força. Um incêndio na Califórnia, nos Estados Unidos, já levou à retirada de milhares de pessoas de casa.

A cidade de Greenville foi completamente arrasada pelo fogo, que transformou em cinzas habitações, lojas e centros comerciais.

Ao nascer do dia em Sacramento, as casas perto de bosques são as primeiras a arder. Ainda assim há quem não respeite as ordens de evacuação, apesar dos apelos das autoridades.

Apenas 35 por cento fogo está controlado, há ainda quase 100 focos de incêndio ativos. As chamas já consumiram mais de 800 mil hectares.