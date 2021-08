Quinze mortos e 17 feridos em despiste de autocarro na Turquia

Quinze pessoas morreram este domingo e 17 ficaram feridas na Turquia na sequência de um despiste e capotamento de um autocarro numa autoestrada no oeste do país.

Segundo o gabinete do governador da província de Balikesir, o veículo capotou às 04:40 locais (01:40 TMG) causando a morte a 11 pessoas. Quatro outras pessoas morreram no hospital para onde foram transportadas pelas equipas de emergência, referiu.

O gabinete do governador acrescentou que o sinistro causou 17 feridos que foram transportados para cinco hospitais para tratamento.

MIRAC KAYA

O autocarro pertence à empresa de viagens Efe Tur e provinha de Zonguldak, no norte da Turquia, com destino a Izmir (norte), quando saiu da estrada, de acordo com a agência de notícias oficial turca Anadolu.

Segundo esta agência, o sinistro está a ser investigado pelas autoridades policiais.