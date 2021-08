A Tunísia, a par com outros países, também está a atravessar uma onda de calor. Os termómetros bateram recordes esta semana ao chegarem aos 49 graus em algumas regiões do norte do país, incluindo a capital Tunes.

O recorde anterior foi registado em 1982, com quase 47 ºC.

Por causa das altas temperaturas, muitas pessoas preferiram ficar em casa e utilizaram o ar condicionado. Tal ação pressionou a rede elétrica e levou a quebras de energia.