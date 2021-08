Perseidas 2021: quando e onde pode ver a chuva de meteoros de agosto

A chuva de meteoros das Perseidas ocorre este ano entre 17 de julho e 24 de agosto, mas o pico, em Portugal, será esta quinta-feira, entre as 20:00 e as 23:00.

Este ano, segundo o El País, as Perseidas terão uma "densidade incomum". Os especialistas acreditam que a frequência de meteoros pode chegar a 110 por hora, "se as condições de observação estiverem perfeitas", diz o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).

As Perseidas "são provocadas pela passagem da Terra pelos fragmentos do cometa 109P / Swift-Tuttle, que foram deixados para trás aquando a sua passagem", explica o OAL, que as considera a "chuva de meteoros mais impressionante e popular do ano". A órbita deste cometa tem um período de 133 anos e a última vez que entrou no sistema solar foi em 1992.

O El País explica que os fragmentos deixados por este cometa, alguns menores que um grão de areia, quando entram na atmosfera tornam-se incandescentes e transformam-se num feixe de luz, que da Terra parece uma estrela cadente.

Segundo o OAL, a intensidade das Perseidas varia todos os anos, em parte devido às condições lunares.

"Se estiver uma lua cheia brilhante acima do horizonte durante a noite de atividade máxima, a exibição será reduzida, pois a maioria dos meteoros são ténues e o luar dificultará a sua visualização."

Este ano estão previstas "excelentes condições para a observação da chuva de meteoros das Perseidas", diz o OAL. Em Portugal, a melhor hora para observar o céu a olho no será a partir das 21h30 desta quinta-feira.

"Em 2021, o instante da fase da Lua Nova ocorreu no dia 8 de agosto o que proporcionará excelentes condições para a observação da chuva de meteoros das Perseidas na noite de 12 de agosto e madrugada de 13 de agosto", sublinha.

O conselho do Observatório Astronómico de Lisboa é "ir para o campo, fora das luzes das cidades e com um horizonte desimpedido".