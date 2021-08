Lula da Silva diz que Brasil não merece ser governado por "um genocida"

O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, líder do Partido dos Trabalhadores (PT), criticou o atual Presidente, Jair Bolsonaro, e garantiu que tentará impedir o país de continuar a ser governado por "um genocida".

"[O Brasil] não merece ser governado por um genocida como é governado hoje. A humilhação que o Brasil está a sofrer perante o mundo não é possível", afirmou Lula da Silva, durante a apresentação em São Paulo de um livro sobre os seus processos judiciais.

O ex-chefe de Estado, principal rival de Bolsonaro e que lidera as sondagens sobre as eleições presidenciais de 2022, também disse que o Presidente brasileiro foi eleito graças ao seu discurso de ódio à política, apesar de "ter vivido toda a sua vida como político", seja como vereador ou como deputado.

Lula da Silva também criticou a gestão do executivo brasileiro da crise sanitária, económica e social provocada pela pandemia do novo coronavírus, que Jair Bolsonaro repetidamente minimizou e cujas possíveis omissões estão sendo investigadas pelo Senado.

"Aquele cidadão [Bolsonaro] não cuidou da pandemia, da fome, do emprego, dos salários e adotou a velha política da pior espécie que um Presidente pode relacionar ao Congresso Nacional", acusou.

Nesse sentido, o ex-dirigente sindical criticou o atual chefe de Estado por abraçar "a velha política" que prometeu enterrar e as recentes alianças entre o Governo e o chamado "centrão", grupo heterogéneo de formações de centro e direita que controla o parlamento e tem participado de todos os governos que o país teve, inclusive de Lula da Silva.

"O que estamos vendo hoje é simplesmente terrível na relação política entre o executivo e o legislativo", disse Lula da Silva.

O ex-chefe de Estado também criticou os diversos processos judiciais a que foi submetido, que culminaram em duas condenações por corrupção e pelas quais passou 580 dias na prisão, afirmando que não foram nada mais que uma "tentativa de destruir a esquerda brasileira".

"A tentativa de destruir o PT e a esquerda brasileira não deu certo. Conseguimos sobreviver e saímos desse processo muito mais fortes", considerou o ex-presidente.

No livro "Memorial da Verdade", Lula da Silva compila seus quase 20 processos judiciais no âmbito da operação Lava Jato e sua trajetória para provar a sua inocência.

Em abril, Lula da Silva recuperou seus direitos políticos depois do Supremo Tribunal Federal (STF) anular quatro desses processos, pois o ex-presidente foi julgado em tribunais que, segundo decisão do STF, não tinham jurisdição para analisar seus processos.

"Nunca imaginei que seria acusado de corrupção. Nunca imaginei que eles tentariam destruir a nossa imagem. Achei que eles haviam aprendido a lidar com a existência do Partido dos Trabalhadores", concluiu.

O Brasil já registou 565.748 mortes e 20.245.085 casos positivos de coronavírus desde que a pandemia chegou ao país, em fevereiro do ano passado.

A covid-19 provocou pelo menos 4.323.957 mortes em todo o mundo, entre mais de 204,7 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.