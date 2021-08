Portuguesa vítima de violência doméstica encontrada morta em casa no Reino Unido

Uma portuguesa, vítima de violência doméstica no Reino Unido, foi encontrada morta em casa, com o filho de 7 meses nos braços, no ano passado. A vítima contactou a polícia sete vezes para se queixar dos ataques do companheiro.

O caso aconteceu em 2020, mas só agora foi conhecido o relatório policial, na sequência de uma investigação do jornal The New York Times.

O jornal norte-americano teve acesso ao relatório feito pela entidade independente que investiga a conduta da polícia britânica.



O documento indica que Daniela Espírito Santo denunciou o namorado à polícia sete vezes, nos 12 meses que antecederam a sua morte.



Numa das agressões, o companheiro terá mesmo tentado estrangular a portuguesa de 23 anos que confessou a uma amiga ter temido pela vida.



O último ataque foi a 9 de Abril de 2020. O companheiro foi detido nesse dia mas acabou libertado sob caução e poucas horas depois já estava em casa da vítima.



No dia seguinte, a polícia foi à casa de Daniela, em Grantham, no centro de Inglaterra, e encontrou a portuguesa morta no sofá, com o filho de 7 meses nos braços.



A portuguesa sofria de uma condição cardíaca desde 2015. A autópsia revelou que as agressões poderão ter causado a falência cardíaca.

O namorado foi detido e acusado de homicídio involuntário, mas as dúvidas médicas levantadas durante o julgamento tornaram impossível provar a ligação entre o ataque cardíaco e a agressão.



Quanto à ação da polícia, o relatório da entidade que supervisiona os agentes não encontrou provas de que o comportamento policial tenha contribuído ou causado a morte de Daniela. Ainda assim, admite que algumas decisões dos polícias possam ter influenciado as circunstâncias.



O suspeito, Júlio Jesus, na altura com 30 anos, acabou condenado a 10 meses de prisão por agressões graves. Pena que já cumpriu, estando agora em liberdade.

