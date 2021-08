União Europeia trabalha para garantir segurança de pessoal afegão em Cabul

A União Europeia indicou que a chegada dos talibãs a Cabul "tornou ainda mais urgente a proteção" contra possíveis represálias do seu pessoal afegão, cuja segurança tenta garantir.

"A situação é muito urgente, levamo-la a sério e continuamos a trabalhar em conjunto com os Estados membros da UE para encontrar soluções rápidas para eles (o pessoal afegão). Estamos em contacto (...) com os Estados membros para maximizar as possibilidades de os nossos funcionários locais e os seus dependentes se mudarem para um lugar seguro", declarou um porta-voz da União.