Depressão tropical aproxima-se do Haiti e ameaça comprometer buscas

Com toda a costa do Haiti sob alerta de tempestade, as equipas de resgate procuram sobreviventes do sismo num contrarrelógio ainda mais apertado.

Nas próximas horas, a depressão tropical Grace deve atingir as zonas mais afetadas pelo sismo de sábado. São esperadas chuvas torrenciais, que podem provocar inundações e deslizamentos de terra.

Os mais de cinco mil feridos registados até à madrugada desta segunda-feira deixaram os hospitais sobrelotados.

Não há portugueses entre as vítimas, confirmou a secretaria de Estado das Comunidades.

As autoridades locais contam mais de 13 mil casas destruídas. Milhares de desalojados vivem agora nas ruas ou em campos de futebol.