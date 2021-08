Português que esteve em missão no Afeganistão quer regressar ao país o mais rápido possível

Um português que lidera uma missão de apoio médico no Afeganistão, regressou a Portugal há uma semana, onde acompanha a situação no país.

A chefiar o escritório de uma organização internacional, com sede em Kandahar, que opera nas áreas da saúde com 400 funcionários, Bruno Neto percebeu, nos últimos quatro meses, a onda que estava a formar-se. Aliás, era comum ter de negociar com o Governo e com o já autoproclamado emirado islâmico dos talibã em algumas regiões.

Bruno Neto diz que não está surpreendido, só não esperava que os talibã tomassem o poder tão rápido.

Em entrevista à SIC, disse que espera voltar para cumprir a missão e apoiar o povo afegão o mais rapidamente possível.