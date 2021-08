Quase 20 anos depois, talibãs voltam ao poder no Afeganistão

Quase 20 anos depois, os talibãs voltaram ao poder no Afeganistão. Os radicais islâmicos conquistaram no domingo a capital, Cabul, e desencadearam a fuga em massa de residentes e diplomatas. No aeroporto várias pessoas terão perdido a vida quando tentavam uma fuga desesperada do país.

Na tentativa de embarcar num dos últimos voos comerciais disponíveis, civis arrombaram portas de check-in e invadiram a pista do aeroporto. Os militares norte-americanos recuperaram o controlo do aeroporto e deram prioridade à retirada de deputados, políticos e celebridades.

A fuga em massa acontece depois dos talibãs terem tomado a capital e invadido o Palácio Presidencial, levando à fuga do chefe de Estado.

Estados Unidos e Reino Unido evacuaram e encerraram as embaixadas. Os diplomatas norte-americanos receberam até ordens para destruir documentos classificados.

Depois da capital e da segunda maior cidade afegã, os talibãs já controlam a maior parte do território. Regressam ao poder quase 20 anos depois de terem sido derrubados por uma coligação internacional liderada pelos EUA.

