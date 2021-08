Afeganistão. “É a primeira grande derrota da administração de Biden”

O Presidente dos EUA, Joe Biden, avisou na segunda-feira os talibãs para não interferirem com o processo de evacuação organizado pelos EUA no Afeganistão, ameaçando com uma "força devastadora, se necessário".

Germano Almeida, comentador SIC, afirma que a retirada norte-americana do Afeganistão decorreu de forma “dramática e trágica”, classificando a saída como “desastrosa” e a “primeira grande derrota da administração de Biden”.

“Biden herdou calendário de saída do antecessor, no entanto é inevitável que Biden falhou a promessa de retirada ordenada e coloca seriamente em causa a ideia de que a América está de volta”, afirma.

O Presidente dos Estados Unidos disse na segunda-feira que o país deu "todas as opções" ao exército afegão para combater os talibãs e defendeu que as forças dos EUA não devem morrer numa guerra onde "as forças afegãs não têm vontade de lutar".

Germano Almeida sublinha que os EUA foram para o Afeganistão com objetivos claros - “obter os responsáveis pelos ataques do 11 de setembro” - e que, segundo Biden, a missão norte-americana nunca deveria ser a construção de uma Nação.

“Ainda assim, o regresso dos talibãs só pode ser considerado uma derrota para os Estados Unidos”.

