China e Rússia completam construção de primeira ponte ferroviária

Uma 'joint-venture' entre a China e a Rússia concluiu a construção da primeira ponte ferroviária a ligar os dois países, informou esta terça-feira a imprensa chinesa.

A ponte, de 7,19 quilómetros, e cuja construção arrancou, em 2014, vai ligar as cidades de Tongjiang, no nordeste da China, e de Nizhneleninskoye, no leste da Rússia.

As obras enfrentaram problemas, como as diferentes bitolas dos dois países - 1.435 milímetros nas chinesas e 1.520 nas russas - e as adversas condições climáticas do local no inverno.

A ponte vai encurtar a rota entre Heilongjiang, a província mais ao norte da China, e Moscovo em 809 quilómetros, em comparação com as ligações ferroviárias atuais.

A imprensa estatal observou que uma maior integração com a Rússia beneficiaria a revitalização do nordeste da China, cujas três regiões - Heilongjiang, Jilin e Liaoning - registaram crescimento económico anémico, nos últimos anos.

China e Rússia compartilham uma fronteira de mais de 4.000 quilómetros, que foi fechada para a grande maioria dos viajantes - não para mercadorias - desde o ano passado, como resultado da pandemia da covid-19.

A fronteira separa dois territórios demograficamente muito díspares: o Extremo Oriente russo, com 6,2 milhões de habitantes e o Nordeste da China, onde habitam mais de 100 milhões de pessoas.