O contraste entre as chamas e as chuvas torrenciais nos EUA

Nos Estados Unidos, sobretudo na Califórnia, as chamas continuam a queimar milhares de hectares e a destruir centenas de casas.

As temperaturas, ainda muito mais altas do que a média, baixaram ligeiramente e o vento amainou um pouco, mas o fogo continua sem dar tréguas.

Em contraste, noutras regiões da América, são as chuvas torrenciais que estão a provocar estragos e a deixarem milhares de pessoas sem casa.

Duas pessoas morreram e mais de 20 estão desaparecidas depois da passagem do furacão Fred. O temporal, que destruíu várias pontes, viadutos e dezenas de casas, obrigou ao corte de estradas e ao encerramento de diversos aeroportos, sobretudo na Carolina do Norte.

A tempestade Fred, entretanto, já perdeu força mas a caminho já está um novo furacão, o Henri, que vai atingir a costa leste no fim de semana. As autoridades norte americanas já emitiram alertas para Nova Iorque, e para a região da Nova Inglaterra, que abrange seis estados e onde vivem mais de 15 milhões de pessoas.

Outra tempestade a Grace, causou estragos na Península do Iucatão, no México, e obrigou milhares de pessoas a deixarem as casas e os hoteis da região. A previsão aponta que Grace volte a ganhar força esta sexta-feira, e que atinja novamente a costa do México na categoria de furacão.

Os meteorologistas já emitiram alertas para toda a região e a população deve procurar proteger-se das chuvas torrenciais e do vento muito forte, que vai soprar com rajadas de mais de 110 quilómetros por hora.

Na Europa, depois de vários dias de calor intenso, e com diversos países a terem de enfrentar os fogos, a situação parece estar a acalmar. Na Grécia e em França, alguns dos maiores incêndios já estão controlados ou até mesmo, apagados.