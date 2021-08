A chanceler alemã pediu esta sexta-feira ao presidente da Rússia para libertar o opositor Alexei Navalny. Putin negou o pedido de Merkel e assegurou que a detenção de Navalny não tem motivações políticas.

Angela Merkel esteve esta sexta-feira reunida com Vladimir Putin na capital russa. No encontro, os líderes defenderam o controverso gasoduto germano-russo e garantiram que é um projeto que vai reduzir as emissões de dióxido de carbono.