Cheias mataram dez pessoas nos EUA e agora vem um furacão a caminho

Pelo menos dez pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas devido às cheias no estado norte-americano do Tennessee. As equipas de socorro resgataram várias pessoas que se refugiaram nos sótãos e telhados.

Milhares de pessoas ficaram sem eletricidade e os serviços de comunicações foram interrompidos. As autoridades do Tennesse ativaram o Centro de Operações de Emergência.

Já na costa leste dos Estados Unidos, a preocupação é a chegada do furação Henri. Na última noite, interrompeu um concerto em Central Park, Nova Iorque. Por precaução, milhares de pessoas foram obrigadas a sair do evento.

O governador do estado de Nova Iorque declarou estado de emergência.