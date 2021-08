Henri passa a tempestade tropical, mas zonas costeiras nos EUA continuam em risco

Durante a madrugada, o furacão Henri acabou por perder força e já de manhã os serviços de meteorologia classificaram-no como tempestade tropical. Mas as rajadas de vento de 120 km/hora fizeram com que os avisos às populações do norte da região de Nova Iorque se mantivessem.

Com menos força, a agora tempestade tropical continua a provocar estragos. Há registo de pelo menos duas dezenas de famílias sem eletricidade.

Os peritos avisam que a maior ameaça da tempestade não virá propriamente dos ventos fortes que se fazem sentir, mas sim das condições marítimas e das inundações terrestres que pode provocar devido às fortes e prolongadas chuvas.

Desde a 'supertempestade' Sandy, em 2021, que Nova Iorque não recebe o impacto direto de um furacão.