Pelo menos 22 pessoas morreram e dezenas continuam desaparecidas no estado norte-americano do Tennessee, em consequência da chuva intensa e das inundações registadas no sábado.

Durante o fim de semana, a chuva intensa fez subir o nível da água de forma repentina, dezenas de casas, carros e estradas ficaram destruídas.

Não há eletricidade e os serviços de comunicações estão ainda interrompidos em alguns locais.

O estado de emergência já foi decretado para quatro condados.