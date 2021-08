Incêndio já queimou quase 40 mil hectares na Califórnia

Um dos incêndios com uma ignição mais recente e que está a preocupar as autoridades californianas é o incêndio de Caldor, no norte do estado.



Este fogo, que começou no dia 14 deste mês, já queimou mais de 40 mil hectares e apenas cinco por cento das chamas estão contidas.

Durante o fim de semana, as condições meteorológicas dificultaram o trabalho dos bombeiros, que enfrentaram rajadas de vento entre 48 e 64 quilómetros por hora.

Quase 30 mil pessoas tiveram de ser retiradas de casa. Até agora, o incêndio já tinha destruído cerca de 350 construções.