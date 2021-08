Furacão Ida atinge costa do Luisiana com ventos superiores a 230 km/h

Nos Estados Unidos, o furacão Ida já atingiu o Louisiana, com categoria 4 e ventos superiores a 230 km/h. Na costa do Louisiana, a agitação marítima e os ventos fortes foram os primeiros sinais de que estava prestes a chegar o furacão Ida.

Foi ganhando força e atingiu a costa do Louisiana por volta das 11:55 (hora local). O furacão entrou por Port Fourchon, na categoria 4, o segundo nível mais elevado. Os primeiros estragos já foram reportados, inundações e há várias cidades sem eletricidade.

O Luisiana, Estado do sul do país, é atingido regularmente por furacões. Ainda não recuperou totalmente do trauma de 2005, quando o Katrina causou uma destruição elevada. Nessa ocasião, Nova Orleães foi inundada em 80%, quando os diques que a protegiam cederam.

Com o aquecimento da superfície dos oceanos, os furacões ficam mais fortes, segundo os cientistas, e aumentam os riscos de incidentes sobre as comunidades costeiras, amplificados pela subida do nível do mar.

