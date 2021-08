SpaceX lança formigas, abacates e um robô para o espaço

Uma remessa de formigas, abacates e um braço robótico de tamanho humano foi hoje enviado para a Estação Espacial Internacional a bordo de um foguetão da SpaceX, na 23ª missão de carga da empresa privada.

Mas há mais do que ciência na nave espacial. Os astronautas da Estação Espacial vão ainda receber alimentos frescos, incluindo limões, cebolas, tomates, abacates e - um favorito de sempre - gelados.

A mercadoria deverá ser entregue amanhã, segunda-feira.

Um foguetão Falcon reciclado partiu antes do amanhecer do Kennedy Space Center da NASA. Depois de lançar a cápsula Dragon, o foguetão pousou de pé na mais recente plataforma oceânica da SpaceX, chamada "A Shortfall of Gravitas". O fundador da SpaceX, Elon Musk, continuou a sua tradição de nomear estas plataformas em homenagem ao falecido escritor de ficção científica Iain Banks.

Dezenas de experiências a caminho do espaço

A cápsula Dragon transporta mais de 2.170 kg de materiais, experiências e alimentos frescos. Algumas das experiências científicas tiveram de ficar para trás devido aos adiamentos do lançamento provocados pela pandemia.