Furacão Ida perde força e passa a tempestade tropical 

O Ida deixou de ser um furacão e é agora uma tempestade tropical. Ainda assim, atingiu a costa dos Estados Unidos com ventos de 240 quilómetros por hora.

Pelo caminho, o Ida fez um morto e deixou cerca de um milhão de pessoas sem luz. Quase toda a cidade de Nova Orleães ficou às escuras e assim deve permanecer durante vários dias.

Sempre que um furacão chega ao Louisiana, vem à memória o Katrina. Os diques construídos na altura parecem estar a aguentar o pior, ainda que a forte chuva que agora persiste, passado o vento, esteja a causar fortes inundações na região.

O Centro Nacional de Controlo de Furacões dos Estados Unidos garante que é agora uma tempestade tropical. O principal perigo são as consequências das inundações e os danos que o vento possa ter criado nos edifícios e infraestruturas.

O Ida atinge os Estados Unidos exatamente 16 anos depois do Katrina, um furacão que em 2005 devastou os estados do Luisiana e do Mississípi, causando na altura quase duas mil mortes e graves consequências económicas e sociais em toda a região.