Quem quer paz deve preparar-se "para a guerra', diz Presidente brasileiro

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse que as pessoas que querem paz devem preparar-se para a guerra, numa alusão aos protestos convocados pelos seus apoiantes para dia 07 de setembro.

"Com flores não se ganha a guerra. Se você fala de armamento (...) Se você quer paz, se prepare para a guerra", disse o Presidente brasileiro, após a entrega de uma medalha para lutador de boxe Hebert Conceição, que ganhou o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Bolsonaro fez estas declarações a seis dias dos protestos convocados pelos seus apoiantes no feriado de 7 de setembro - data em que se comemora a independência do Brasil - um na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e outro na avenida Paulista, em São Paulo.

Com presença confirmada nestes protestos, o Presidente brasileiro espera contar com milhares de pessoas e mostrar força eleitoral no meio de uma crise institucional provocada por si mesmo com o poder judiciário, além das crises sanitária causada pela pandemia, económica e social que afeta o país.

48% dos brasileiros faz uma avaliação negativa de Bolsonaro, segundo sondagem

No entanto, uma sondagem da Quaest Consultoria divulgada esta quarta-feira apontou que 48% dos brasileiros faz uma avaliação negativa de Bolsonaro, um crescimento de quatro pontos percentuais face ao levantamento anterior que havia sido divulgado no início de agosto.

A avaliação positiva do Presidente brasileiro caiu de 26% para 24%. Já a avaliação regular ficou em 26%.

Enquanto a avaliação negativa de Bolsonaro cresceu entre o eleitorado, a mesma sondagem mostrou que o ex-Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva continua com tendência de alta no que diz respeito às intenções de voto nas presidenciais de 2022.

A sondagem da Quaest Consultoria indica que Lula da Silva terá 47% das intenções de voto, contra 26% de Bolsonaro. O ex-ministro Ciro Gomes aparece com 9% e o governador de São Paulo, João Dória, com 6%.

Numa eventual segunda volta, Lula da Silva venceria o atual Presidente com 55% dos votos contra 30%.

A Quaest ouviu 2.000 eleitores entre os dias 26 e 29 de agosto e tem uma margem de erro de dois pontos percentuais.