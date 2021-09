Cheias em Espanha. Milhares de pessoas ficaram sem eletricidade em Tarragona

A Espanha foi atingida nos últimos dias por uma forte tempestade que inundou várias zonas de Madrid até ao Mediterrâneo. A chuva torrencial provocou fortes danos na cidade costeira de Alcanar e milhares de pessoas estão sem eletricidade.

No espaço de apenas uma hora, caíram cerca de 210 litros por metro quadrado, em especial sobre a serra de Montsia. A inundação desceu as encostas do monte e levou tudo pela frente.

Mais de 5 mil pessoas ficaram sem luz e muitas estradas foram cortadas obrigando dezenas de condutores a esperarem que a tempestade passasse.

Os bombeiros foram mesmo obrigados a resgatar muitos que estavam presos no interior dos automóveis.

Em algumas zonas de Tarragona, a meio caminho entre Valência e Barcelona, choveu esta quarta-feira praticamente metade do que costuma chover no ano inteiro.

Muitas habitações foram danificadas, inúmeras garagens e viaturas ficaram debaixo de água, piscinas municipais e parques de campismo foram encerrados.

A Proteção Civil pede a quem vive nas regiões mais atingidas para que não saia de casa, a não ser por motivos de força maior.

Apesar dos incontáveis danos e estragos não há para já vítimas a lamentar.

