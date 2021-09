Sobreviventes do 11 de setembro relembram momentos de horror

Daqui a uma semana assinala-se o 11 de setembro, a data de horror para os Estados Unidos da América e o Mundo.

Gordon Haberman lê em voz alta a mensagem escrita pela filha num cartão do dia do pai. Andrea Haberman tinha ido numa viagem de trabalho a Nova Iorque e no dia 11 de setembro estava na torre norte.

Jay Jonas tinha 43 anos no dia dos ataques às Torres Gémeas. Atualmente é um dos chefes dos bombeiros de Nova Iorque, mas há 20 anos era capitão da companhia de Chinatown, estava no quartel quando o alarme soou.

O comissário Daniel Nigro também pertence ao bombeiros de Nova Iorque no 11 de setembro e também ele sobreviveu para contar a sua história.

Os nomes dos bombeiros que perderam a vida naquele dia estão gravados num memorial, para Dan Nigro eles estão acima de tudo gravados no coração dos camaradas.

Foram muitos os bravos do 11 de setembro e muitas as vítimas dos ataques. Quase 3.000 pessoas perderam a vida e 20 anos depois rever

as imagens de arquivo é voltar ao dia do maior atentado terrorista da história.

