Tempestade tropical Ida faz 48 vítimas mortais nos EUA

Subiu para 48 o número de vítimas mortais das cheias e chuvas torrenciais nos Estados Unidos provocadas pela tempestade tropical Ida.

O balanço é provisório, numa altura em que ainda não foi possível contabilizar os estragos. Um rasto de destruição a perder de vista é para já a única certeza, numa altura em que é cedo para fazer contas.

De Maryland a Rhode Island, passando pelo estado da Pensilvânia ou de Nova Iorque, a prioridade é salvar vidas e assegurar que todos estão em segurança.

Foram muitas as zonas que ficaram sem luz e sem água, as inundações afetaram os principais meios de transportes, dos aeroportos aos comboios e até o metro de Nova Iorque parou. Com dezenas de estradas destruídas ou bloqueadas já começa a sentir-se, por exemplo, a falta de combustível nos postos de abastecimento.

Joe Biden visita esta sexta-feira as zonas mais afetadas.