Presidente do Supremo diz que não vai tolerar ameaças de desobediência de Bolsonaro

O presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil diz que os discursos de Jair Bolsonaro durante o Dia da Independência (7 de setembro) são antidemocráticos. Luiz Fux afirma mesmo que não vai tolerar as ameaças de desobediência do Presidente brasileiro.

"O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do Chefe de qualquer um dos Poderes, essa atitude, além de representar atentado à democracia, configura crime de responsabilidade, a ser analisado pelo Congresso Nacional", frisou Fux.

Um dia depois das manifestações convocadas por Bolsonaro, os apoiantes do Presidente tentaram invadir o Ministério da Saúde, em Brasília, e perseguiram os jornalistas.

O Partido Social Liberal (PSL), que em 2018 serviu de plataforma para a ascensão de Bolsonaro ao poder, repudiou em nota assinada junto com o partido Democratas "o discurso do senhor Presidente da República ao insurgir-se contra as instituições de nosso país".

Teme-se uma escalada da tensão política no país.

