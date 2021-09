Presidente eleito de São Tomé e Príncipe agradece conselhos de Marcelo

O Presidente eleito de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, já foi felicitado por Marcelo Rebelo de Sousa. Carlos Vila Nova agradeceu os conselhos dados pelo presidente português.

O futuro Presidente são-tomense, eleito no domingo passado, relatou que, no dia seguinte, teve "o grande prazer" de falar por telefone com o chefe de Estado português.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa habituou o mundo lusófono sobretudo a uma forma de estar que é peculiar, e aos portugueses também", disse.

Vila Nova relatou ter recebido alguns conselhos: "Que eu continue uma pessoa humilde, que seja uma pessoa capaz de continuar a ter o povo em primeira linha e que acha que eu conseguirei de fazer um bom trabalho para o meu país".

O chefe de Estado afirmou-se "muito feliz" por Marcelo Rebelo de Sousa ter dito que "tudo fará" para estar na cerimónia de empossamento, prevista para dia 29 de setembro.