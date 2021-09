Testes nucleares na Coreia do Norte preocupam comunidade internacional

Os testes decorreram durante o fim-de-semana e, segundo a Agência de Notícias Norte-Coreana, os mísseis sobrevoaram o espaço aéreo do país e atingiram alvos no mar a 1.500 quilómetros de distância, uma distância suficiente para atingir, por exemplo, grande parte do Japão.

"Trata-se de uma ameaça para a paz e a segurança do Japão e das regiões próximas. Estamos bastante preocupados relativamente a este assunto", refere o Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado do Japão, Katsunobu Kato.

Diversas resoluções da ONU proíbem a Coreia do Norte de continuar os programas de armamento nuclear e de mísseis balísticos e, por isso, Pyongyang tem apostado na evolução de mísseis de cruzeiro.

De acordo com especialistas, o mais recente missil poderá ter capacidade para transportar uma ogiva nuclear.

Em comunicado, os Estados Unidos dizem que o novo míssil de cruzeiro representa uma ameaça para os países vizinhos e para a comunidade internacional e garantem estar atentos para proteger a Coreia do Sul e o Japão.

O desenvolvimento do sistema de mísseis é uma estratégia importante para a Coreia do Norte, que tem também reforçado a capacidade militar.

A 9 de setembro, a Coreia do Norte celebrou o Dia Nacional com o habitual desfile e, no discurso, um membro do comité central do Partido dos Trabalhadores garantiu que o país vai investir no exército até "transformar todo o país numa fortaleza".

Veja também: