EUA, Austrália e Reino Unido anunciam acordo de segurança para o Indo-Pacífico

O Presidente dos Estados Unidos e os primeiros-ministros do Reino Unido e da Austrália anunciaram esta quarta-feira à noite uma parceria trilateral. O primeiro objetivo é ajudar os australianos a adquirir um submarino de propulsão nuclear para garantir a defesa da região do pacífico.

A parceria permitirá, em particular, à Austrália adquirir submarinos com propulsão nuclear, o que pode por em causa uma grande encomenda de mais de 60 mil milhões dólares australianos (cerca de 37,3 mil milhões de euros) à França.

O novo pacto, designado de "AUKUS", possibilitaria aos três países "partilhar tecnologias avançadas, sobretudo tecnologia de propulsão nuclear nos submarinos", de acordo com o jornal Sydney Morning Herald.

O presidente norte-americano já propôs retomar as alianças entre os EUA a China, dizendo várias vezes que a região Indo-Pacífico é uma prioridade.

Confirmando-se o pacto, as relações com a França podem arrefecer, caso resulte no cancelamento do pedido da Austrália. Um Acordo Quadro concluído em 2016, e que o presidente francês, Emmanuel Macron, se comprometeu a concretizar, prevê a construção de 12 submarinos de propulsão convencional.

O custo total do programa pelo qual o Grupo Naval francês foi responsável chega a 50 mil milhões de dólares australianos (cerca de 31 mil milhões de euros). O contrato foi criticado cerca de vários meses pelo partido trabalhista na Austrália, que denunciou o seu custo.