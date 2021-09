Angela Merkel recebida pela última vez enquanto chanceler alemã pelo Presidente francês

Depois de 16 anos a liderar os alemães e a poucos dias das eleições no país, Angela Merkel visita pela última vez Emmanuel Macron como chanceler alemã.

Antes de sair de cena, e à porta do Palácio do Eliseu, em Paris, Merkel e o Presidente francês deixaram uma garantia: vão continuar a trabalhar juntos durante negociações para próximo Governo alemão.

No guião do encontro estiveram temas como as relações com países vizinhos, a crise no Afeganistão e a polémica aliança entre os Estados Unidos, a Austrália e o Reino Unido.

A chanceler agradeceu o convite do Presidente francês e que incluia um jantar de trabalho. Terá sido nesta altura que os dois líderes terão preparado o próximo Conselho Europeu e a cimeira entre os 27 Estados-membros e os países dos Balcãs, antevendo o início da presidência francesa da União Europeia, que vai começar em janeiro.

Veja também: