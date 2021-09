Desapareceu o namorado de Gabrielle Petito, a norte-americana procurada pela polícia

Desapareceu o namorado de Gabrielle Petito, a jovem norte-americana que está a ser procurada pela polícia.

Faziam ambos uma viagem de autocaravana pelos Estados Unidos quando a rapariga de 22 anos desapareceu. O namorado regressou a casa, mas recusou-se a colaborar com as autoridades. A família acaba de revelar que também não sabe do paradeiro do jovem.

Este sábado, dezenas de agentes procuraram por Brian Laundrie numa vasta zona de reserva natural na costa do golfo dos EUA.

O advogado da família Petito já veio defender que, ao contrário do que referem as autoridades, não se trata de um duplo desaparecimento, afirmando que só a rapariga está desaparecida enquanto o namorado está escondido das autoridades.