Lava já ameaça casas perto do vulcão em erupção nas Canárias

Nas ilhas Canárias, o vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção. O chefe do Governo espanhol anunciou que se vai deslocar ao local para acompanhar a situação.

Há já uma semana que vinha a dar sinais. Com uma atividade sísmica cada vez mais intensa. Só nos últimos dias registaram-se mais de 4.200 pequenos abalos.

A última vez que o Cumbre Vieja entrou em erupção foi há 50 anos e, na altura, grande parte do extremo sul da ilha de La Palma ficou coberta de lava.

Perante os contínuos avanços da lava e uma coluna de fumo com vários metros de altura, das cerca de 85 mil pessoas que habitam a ilha, as que moram nas proximidades do vulcão tiveram de ser retiradas de casa. As autoridades pedem que as pessoas não se aproximem do local da erupção e que preparem uma mochila de emergência com bens essenciais e um telemóvel, por prevenção.

Foram criados cinco centros de apoio à população e os militares foram chamados para dar apoio operacional.

O chefe do Governo espanhol vai deslocar-se à ilha para acompanhar o desenvolvimento da situação.