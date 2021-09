Jair Bolsonaro é o único líder não vacinado contra covid-19 na reunião da Assembleia Geral da ONU

Esta terça-feira arranca a 76.ª Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque. O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, está no centro das atenções por participar na reunião sem estar vacinado contra a covid-19.

O Presidente do Brasil é o único líder do G20 que não foi vacinado contra o novo coronavírus. A cidade de Nova Iorque exige desde 16 de agosto a apresentação de prova de vacinação para frequentar locais fechados. Desde que chegou a Nova Iorque, Jair Bolsonaro tem contornado a apresentação do certificado e até foi captado a comer na rua com a comitiva brasileira.

Bolsonaro deverá fazer o primeiro discurso na Assembleia Geral da ONU, como é tradição.

Fortemente criticado pela sua gestão da crise sanitária, Bolsonaro reforçou várias vezes que "será o último brasileiro a ser vacinado"

A comitiva brasileira tem sido alvo de várias manifestações e numa delas, o ministro da saúde brasileiro, Marcelo Queirog, foi filmado a reagir de forma obscena ao protesto.

Para contornar os manifestantes e a exigência de apresentar um certificado, Jair Bolsonaro foi visto a entrar pelas portas traseiras do Hotel, onde ficou hospedado.

Já na sede da ONU, a entrada de Jair Bolsonaro e dos restantes participantes será feita sob declaração de honra e debaixo de um forte dispositivo de segurança na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas de Joe Biden, Presidente dos EUA.

A reunião que junta chefes de Estado de todo o Mundo, incluindo Marcelo Rebelo de Sousa, pretende encontrar soluções para a pandemia e a recuperação económica global, mas também para as alterações climáticas.

Esta agenda é considerada uma das mais desafiantes das Nações Unidas, que se prolonga até dia 27 de setembro.

