UE solidária com a França na crise dos submarinos

A União Europeia está solidária com França depois de a Austrália ter rompido um contrato para a compra de submarinos a favor de uma aliança com os Estados Unidos e Reino Unido. A França pondera pedir o adiamento das negociações do futuro acordo comercial entre a União Europeia e a Austrália.

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, apelou a uma "maior cooperação e coordenação" entre a União Europeia (UE) e parceiros, no rescaldo do cancelamento da encomenda de submarinos franceses pela Austrália.

O pacto AUKUS - iniciais em inglês da Austrália, Reino Undo e Estados Unidos - tem como objetivo reforçar a cooperação trilateral em tecnologias avançadas de defesa, como a Inteligência Artificial, sistemas submarinos e vigilância em longa distância.

Uma primeira consequência foi o cancelamento, pela Austrália, de um contrato com a França para o fornecimento de submarinos convencionais e a intenção de desenvolver submarinos nucleares em coordenação com Washington e Londres, o que provocou uma reação em Paris, que mandou regressar os embaixadores nas capitais australiana e norte-americana.

A França tinha um contrato para a entrega à Austrália de 12 submarinos com propulsão convencional no valor de 56 mil milhões de euros, que foi cancelado por Camberra, que optou por submarinos de propulsão nuclear dos Estados Unidos.

