Um tiroteio ocorrido esta quinta-feira em uma mercearia no leste de Memphis, no Estado do Tennessee, causou um morto e 12 feridos, com o atirador a ser encontrado já cadáver com uma ferida de bala aparentemente autoinfligida, disseram as autoridades.

O chefe da polícia de Collierville, Dale Lane, adiantou que o tiroteio ocorreu em uma loja da sua comunidade suburbana, situada a 30 quilómetros a leste de Memphis.

Disse também que 13 pessoas no total foram alvejadas, 12 das quais foram levadas para hospitais, algumas com ferimentos graves.

JOE RONDONE

Uma equipa policial SWAT e outros agentes revistaram os corredores do estabelecimento em busca de pessoas que aí se tivessem escondido, e levaram-nas para zonas seguras.

Afirmou ainda que o atirador foi encontrado morto, com uma ferida de bala aparentemente autoinfligida.

As identidades do atirador e das vítimas não foram divulgadas ainda.

Lane disse que este era um dia triste para o seu departamento: "Estou neste serviço há 34 anos e nunca vi nada como isto", disse a jornalistas.

Acrescentou que há investigações em curso para procurar saber as razões do incidente.