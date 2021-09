Poluição do ar mata 7 milhões de pessoas por ano

A Organização Mundial da Saúde diz que a qualidade do ar que respiramos é a pior de sempre e que 90% da população mundial está exposta a, pelo menos, um agente poluente grave.

Sete milhões de pessoas morrem anualmente por causa da fraca qualidade do ar que respiram

É o primeiro estudo, em 15 anos, conduzido pela Organização Mundial da Saúde, sobre a qualidade do ar que respiramos.

Segundo a OMS, a poluição atmosférica é a maior ameaça ambiental que a humanidade enfrenta e é tão perigosa para a saúde quanto ter uma má alimentação ou fumar.

Nos últimos 20 anos, a qualidade do ar melhorou, ligeiramente, em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e até na China, mas piorou, drasticamente, no resto do planeta.

A Organização Mundial da Saúde quer que os Governos adotem medidas que travem o aumento da poluição.

As indicações da agência das Nações Unidas são para que os países se concentrem em políticas que reduzam a emissão de partículas e gases poluentes.

Mas a OMS pede, também, às populações que adotem comportamentos diferentes, e que tenham consciência do que cada um de nós pode, e deve fazer, para ajudar a melhorar a qualidade do ar que todos respiramos.

